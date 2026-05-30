อนุทิน ชิลๆวันหยุด เดินงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ก่อนลงมือโชว์ย่างเนื้อวากิว-ผัดข้าว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ใช้เวลาช่วงวันหยุด เดินเยี่ยมชมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 งานแสดงสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ นายอนุทินได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ โดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียม ของแบรนด์ Udom Supply พร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิว ก่อนเชิญชวนให้ประชาชนที่มายืนถ่ายภาพร่วมชิมเนื้อวากิวด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
จากนั้น นายอนุทินได้แวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อ โดยบอกว่า “ต้องผัดแบบแห้งๆ” ทั้งนี้ คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้ารวมที่คาดว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.) นายอนุทิน จะเดินทางไป จ.กระบี่ เพื่อเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง ร่วมกับชาว จ.กระบี่ โดยมี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
พร้อม 3 ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย คือ นายกิตติ กิตติธรกุล นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน และ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมทอดผ้าป่าด้วย