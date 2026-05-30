ปชน.ไม่ปล่อยปมแชตหลุด จ่อยื่นฟันอธิบดีปกครอง รวดทั้งป.ป.ช.-กกต. ยันชัดข้ออ้างฟังไม่ขึ้น

“วิโรจน์” เผย สัปดาห์หน้ายื่น ป.ป.ช.-กกต. สอบปมไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ชี้ ข้ออ้าง “นฤชา” ฟังไม่ขึ้น ถาม “อนุทิน” มีอำนาจปราสาทสายฟ้าคุ้มกะลา เลยไม่เกรงใจนายกฯ-มท1. จริงหรือไม่
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบกรณีไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วย ว่า เรื่องนี้ในทางเทคนิค บัญชีไลน์มันสามารถล็อกอินได้หลายอุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใครแอบใช้ไอดี แอบพิมพ์ข้อความแทนเรา มันจะขึ้นแจ้งเตือนข้อความแบบเรียลไทม์ ดังนั้น นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง จะปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เลย แล้วคนระดับอธิบดีจะเผลอไผลอะไรขนาดนั้น ยิ่งในเชิงเทคนิคด้านไอทีแล้ว การชี้แจงดังกล่าวของนายนฤชามันจึงฟังขึ้นลำบาก อีกทั้งบัญชีไลน์มักผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกด้วย งานนี้ แค่เอาเบอร์โทรศัพท์ท่านอธิบดีไปเช็กในไลน์ก็จะได้ทราบแล้ว แต่เข้าใจว่า นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต พรรค ปชน. ก็ได้ทำการเช็กเอาไว้แล้วว่าตรงหรือไม่ และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วย ตนจึงอยากให้ท่านอธิบดี ออกมาอธิบายต่อสังคม โดยเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีมาร่วมอธิบายด้วยไปเลย เพื่อไขข้อข้องใจแก่สังคม ว่าท่านจะไม่รู้เรื่องเลยได้อย่างไร
นายวิโรจน์กล่าวว่า เราจะมีการยื่นร้องทั้งกับ ป.ป.ช.และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย เพราะเรื่องนี้นั้นอาจสุ่มเสี่ยงจะผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งด้วย และในเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบ ตอนเห็นข่าวว่า ทางอธิบดีจะฟ้องร้องคนที่ออกมาเปิดเผย ตนอยากบอกว่า หลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกต ทางอธิบดีก็อธิบาย ชี้แจงต่อสังคมมาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ท่านจะไปฟ้องทำไม ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเรียบเรียงเอาหลักฐานต่างๆ คงจะเป็นในสัปดาห์หน้า ที่เราจะมีการไปยื่นทั้ง ป.ป.ช.และ กกต.ให้ตรวจสอบในคราวเดียวกัน
เมื่อถามว่า จะฝากอะไรไปถึงนายกฯเกี่ยวกับกรณี “ช่วยน้ำเงินด้วย” นี้หรือไม่ นายวิโรจน์กล่าวว่า เรื่องนี้มีอยู่สองมิติ โดยมิติหนึ่งนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นทั้งนายกฯและ รมว.มหาดไทยด้วย ตนว่าท่านรู้อยู่แล้ว
“แต่อีกมิติคือ มีเสียงร่ำลือมาว่า องคาพยพนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางท่านนฤชาเกี่ยวพัน หรือไปเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยหรือไม่ แต่องคาพยพนี้ที่ไม่ค่อยเกรงใจท่านนายกฯนะ และไม่ได้เกรงใจ มท.1 นะ เหมือนกับว่ามีอำนาจบางอย่างที่เหนือกว่านายกฯ มีอำนาจจากปราสาทที่ภาคอีสานใต้ ที่ยิ่งใหญ่มาก ระดับนายกฯยังเกรงใจ มท.1 ยังเกรงใจคนเหล่านี้ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มท.1 ก็จริง แต่มีปราสาทสายฟ้าคุ้มกะลาอยู่ องคาพยพเหล่านี้ก็ไม่เกรงใจ หรือไม่ เรื่องนี้ก็ต้องถามนายกฯว่าจริงหรือไม่ แล้วองคาพยพนั้นมีใครบ้างแล้ว มีท่านนฤชาอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่” นายวิโรจน์กล่าว