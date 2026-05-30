ทร. รวบ 4 ชาวจีนชายแดนจันทบุรี ยึดมือถือ 29 เครื่อง-เงินสดหลายสกุล คาดโยงขบวนการ Cyber Scam ข้ามชาติ

ทร. รวบ 4 ชาวจีนที่ชายแดนจันทบุรี ยึดมือถือ 29 เครื่อง-เงินสดหลายสกุล คาดโยงขบวนการ Cyber Scam ข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงค่ำวานนี้ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้จับกุมบุคคลสัญชาติจีน จำนวน 4 ราย ขณะลักลอบเคลื่อนย้ายข้ามแนวชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
การปฏิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลัง กปช.จต. ได้ปิดด่านตลอดแนว รวมทั้งจัดกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจำนวน 5 คน เดินเข้ามาในบริเวณพื้นที่ซุ่ม เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุม สามารถจับกุมได้ 4 คน ขณะที่อีก 1 คน อาศัยความชำนาญพื้นที่วิ่งหลบหนีกลับข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาได้ โดยคาดว่าเป็นผู้นำพากลุ่มดังกล่าว
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกจับกุมให้การสอดคล้องกันว่า มีการใช้เครือข่ายนายหน้าและผู้นำพาในการลักลอบเดินทางข้ามแดน โดยลักลอบเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย
ทั้งนี้ มีผู้ถูกจับกุมรายหนึ่งให้การว่าเคยทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนจะลักลอบเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสัมภาระและพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน 29 เครื่อง เงินสดสกุลต่างๆ รวมทั้งเงินไทย เงินหยวน เงินลาว และเงินเวียดนาม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อขยายผลการสืบสวนสอบสวนถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกควบคุมตัวทุกประการ
โฆษกกองทัพเรือประเมินว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ยังคงมีความพยายามของขบวนการลักลอบขนคนข้ามแดนและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่าย Cyber Scam ที่ใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนในการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน และบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ