รัฐบาล เตือน ทำบุญอย่างมีสติ วันวิสาขบูชา เลี่ยงกรอกข้อมูลบนเว็บเวียนเทียน ไม่กดลิงก์-โหลดแอพพ์แปลก

‘รัฐบาล’ เตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติ ‘วันวิสาขบูชา’ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ กำชับตรวจเข้มคุมราคาสินค้า คาดวันหยุดยาว-ไทยช่วยไทย ดันค่าใช้จ่ายสะพัดกว่า 4 พันล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลย้ำเตือนพุทธศาสนิกชนระมัดระวังภัยกลลวงของมิจฉาชีพ ที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงิน และข้อมูลส่วนตัว ขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์ แอบอ้างให้หลอกให้ทำบุญในรูปแบบต่างๆ เพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมที่ส่งผลให้เงินของประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
สำหรับข้อควรระวัง มีดังนี้
1.ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขบัญชี หรือมีการส่งเลข OTP ให้เพื่อใช้กรอกข้อมูล เนื่องจากการเวียนเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้
2.หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีมิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆ ในการส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กด และเมื่อใครเผลอกดเข้าไป ก็อาจถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคารจนหมด
3.หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่แปลกปลอมที่แอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์ เนื่องจากอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอพพลิเคชั่นที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีของผู้บริโภค
น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า ในช่วงหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชา รัฐบาลสั่งการกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน หรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ โดยภาพรวมราคาจำหน่ายยังคงทรงตัว ไม่พบการปรับขึ้นราคา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันมาฆบูชาเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ประกอบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยกรณีไม่แสดงราคาสินค้าหรือบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
น.ส.พลอยทะเลกล่าวต่อว่า จากการประเมินของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันวิสาขบูชา ปี 2569 บรรยากาศจะคึกคักกว่าปี 2568 และเงินสะพัดขยายตัวกว่า 5% หรือมีมูลค่าใช้จ่าย 4,000-4,500 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจาก 1.วันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย.69 2.ความรู้สึกผ่อนคลายจากราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง 3.เริ่มมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 4.เป็นประเพณีนิยมทางศาสนาของไทย ที่จะมีครอบครัวพากันออกมาทำบุญตามวัด และรับประทานอาหารนอกบ้าน