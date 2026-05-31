ปลัดมท.ย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ จัดทำแผนจังหวัดปีงบ 71-75 เพื่อเป็นกรอบทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่

ปลัดมท.ย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วม “ผู้แทนภาคประชาสังคม-ผู้บริหารท้องถิ่น-ภาคธุรกิจเอกชน” จัดทำแผนจังหวัดปีงบ 71-75 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง การจัดทำแผนจังหวัด และกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2571-2575 (1 ตุลาคม 2570-30 กันยายน 2575) ซึ่งเป็นแผนที่มีการจัดทำทุก 5 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ และแผนกลุ่มจังหวัดจะต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาพรวมกลุ่มจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571-2575 และมติคณะกรรมการฯ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2571-2575 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในกระบวนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการประชุมปรึกษาหารือตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า และประกาศคณะกรรมการฯ ได้แก่ 1.สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และภาคีการพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 2.ประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยต้องให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งวิธีการสรรหา จำนวน และคุณสมบัติ ซึ่งการประชุมฯ สามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Video Conference เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม