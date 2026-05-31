อภิสิทธิ์ หวังรัฐบาล-สว. รับหลักการร่างแก้ไข รธน.วาระแรกของทุกพรรค ไม่ใช้เสียงข้างมากลากไป
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ตลาดสัมมากร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 ก.ค.นี้ ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของ ส.ส.ร. แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก กังวลหรือไม่ว่าจะใช้เสียงข้างมากลากไป ว่า เข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับ แล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการ
ส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือก ส.ส.ร.มาจากประชาชน แม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรง แต่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัว ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณน้อย เมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้ว การเลือก ส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภา โดยเลือกมาจากจังหวัดละ 3 คน ในที่สุดก็เหลือ 80 คน ทั้งนี้ วาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น และหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาล จะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้