โจ ชัยวัฒน์ หาเสียงตลาดธนบุรี ผุดเมกะโปรเจกต์ ใช้คลองลดอุณหภูมิกทม. ชาวบ้านชมหล่อ-ป้อนขนมให้

‘โจ ชัยวัฒน์’ ลุยหาเสียงตลาดธนบุรีช่วยผู้สมัคร ส.ก. ผุดเมกะโปรเจกต์ ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพฯ ชูนโยบายหวยใบเสร็จ SMEs ปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าฝั่งธนฯ เจอ ชาวบ้านชมหล่อป้อนขนมไข่เต่า-มอบมาลัยดาวเรืองให้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ลงพื้นที่ตลาดธนบุรีเพื่อช่วย นายณัฐนนท์ นาคหล่อ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตทวีวัฒนา หาเสียง
โดยนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ย่านตลาดสวนผัก เขตตลิ่งชัน และมาเขตทวีวัฒนาที่ตลาดธนบุรี เป็นการหมุนเวียนเพื่อไปให้ครบทั้ง 50 เขตและมาดูย่านการค้าฝั่งธนฯเพื่อจะได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ทำให้เราได้เข้าถึงประชาชนที่หลากหลายกลุ่ม และจะไปร่วมงานไพรด์พาเหรดในช่วงบ่าย
เมื่อถามว่า ฝั่งธนบุรีมีอะไรที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ฝั่งธนบุรีมีศักยภาพมากมายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงเขตทวีวัฒนา ส่วนมากจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย แต่ยังขาดเรื่องขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนออกกำลังกาย ซึ่งเป็นวาระที่เราจะเข้ามาร่วมผลักดัน ทางผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนาของเรา ก็มีวาระที่ต้องการผลักดัน เรื่องที่ตนชอบมากคือทำเมืองให้เย็นลง ซึ่งจะเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์จากคลอง ถือเป็นเมกะโปรเจกต์ในวาระเมืองของเราด้วย มีแนวคิดจะใช้คลองทำทางเดินให้ร่มรื่น น้ำคลองและต้นไม้จะลดอุณหภูมิของเมืองลงได้ เราอยากจะนำมาใช้เพื่อลดอุณหภูมิของกรุงเทพฯ ที่รู้สึกร้อนระอุมาก
เมื่อถามว่า จากการเดินตลาดหาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนสะท้อนปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในหลายตลาดได้สะท้อนเรื่องความคึกคักที่น้อยลงไป อยากได้นโยบายที่มากระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเราได้นำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าคือหวยใบเสร็จ SMEs ซึ่งจะเป็นในรูปแบบหวยใบเสร็จ กทม. ประชาชนมาซื้อของที่ร้านค้ารายย่อยหรือในตลาดสะสมยอดทุก 20 บาทได้ 1 คะแนน แล้วนำคะแนนไปแลกรางวัล ที่ทางกทมจะจัดสรรงบประมาณ มาเป็นเงินรางวัลเดือนละประมาณ 10 ล้านบาทและลุ้นรางวัลได้ทั้งคนซื้อและคนขาย รวมถึงนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจย่านการค้าชุมชน ที่จะให้เอกชนและประชาชนในชุมชนดึงศักยภาพและเสน่ห์ของย่านนั้นๆ ออกมาโดยมี กทม. เป็นผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณ
เมื่อถามว่า มั่นใจในฐานเสียงฝั่งธนบุรีหรือไม่ เพราะเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพรรค นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ให้ประชาชนชาวฝั่งธนบุรีได้มีทางเลือกซึ่งตนเองก็เป็นคนฝั่งธนบุรีเกิดและโตที่นี่จึงเข้าใจปัญหาในย่านฝั่งธนบุรีเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาค่อนข้างล่าช้า จึงอยากเข้ามาพัฒนาให้เท่าเทียมกัน รวมถึงกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกที่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้น เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่เราอยากจะขอนำเสนอให้กับประชาชนคนกรุงเทพฯ ถ้าทีมบริหารผู้ว่าฯ ของพรรคประชาชนเข้าไปบริหาร เราก็จะได้กรุงเทพฯที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่เหลื่อมล้ำ
จากนั้น นายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัคร ส.ก. เดินหาเสียงภายในตลาดธนบุรี โดยเดินแจกใบปลิวและแนะนำนโยบายที่จะดำเนินการหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงคะแนนเลือกทั้งผู้ว่าฯ และส.ก. จากพรรคประชาชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีประชาชนบางส่วนระบุว่า ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่กทม. แต่จะส่งกำลังใจให้ ขณะที่ฃบางส่วนบอกว่า พรรคประชาชนอยู่ในใจจะเลือกทั้งผู้ว่าฯ และส.ก.อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนชมว่า นายชัยวัฒน์หล่อและป้อนขนมไข่เต่าให้ และบางคนมอบพวงมาลัยดาวเรืองให้นายชัยวัฒน์และขอถ่ายรูป