กังฟู แจง ไทรวมพลังไม่มาโหวต ส่งตัว ชนนพัฒฐ์ ให้ DSI ชี้ ไม่อยากร่วมสังฆกรรม พ้อ ถูกบีบอยู่ตรงกลาง

‘กังฟู’ แจงปม 6 ส.ส.ไทรวมพลังไม่ร่วมโหวตส่งตัว ‘ชนนพัฒฐ์’ ให้ดีเอสไอ เหตุไม่รู้มติวิปค้าน-ไม่ต้องการร่วมสังฆกรรม พ้อ ถูกบีบให้อยู่ตรงกลาง วิปค้านไม่ให้เข้าร่วม รัฐบาลก็ผลักให้เป็นฝ่ายค้าน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายวสวรรธน์ พวงพรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง กล่าวถึงกรณี ส.ส.ทั้ง 6 คนของพรรคไทรวมพลังไม่ได้โหวตมติที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้สภาส่งตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม มาสอบสวนปากคำในคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 125 ว่า การที่ 6 ส.ส.พรรคไทรวมพลังไม่ได้แสดงตน และไม่ได้ร่วมโหวตเพราะไม่ได้ทราบมติของฝ่ายค้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) เราไม่ได้ถูกจัดอยู่ในพรรคฝ่ายค้าน
นายวสวรรธน์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การโหวตที่ผ่านมาของพรรคไทรวมพลัง เราโหวตในทิศทางเดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตลอด ยกเว้นเรื่องนี้ที่ไม่ทราบมติ และฝ่ายรัฐบาลเองก็ได้ขอเสียงให้ช่วยโหวตไม่ส่งตัวนายชนนพัฒฐ์ แต่พวกเราเห็นว่าไม่ต้องการที่จะร่วมสังฆกรรมในวาระนี้ จึงไม่ได้ร่วมโหวต
“ถ้าฝ่ายค้านเอาเราไปอยู่ในวิปฝ่ายค้าน และเรารู้มติวิปค้าน เราก็จะโหวตตามมติวิปฝ่ายค้าน เขาจัดให้เราไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้าน และทางรัฐบาลเองก็จัดให้เราอยู่ฝ่ายค้าน” นายวสวรรธน์กล่าว