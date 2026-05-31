ร้อยเอ็ดม่วนคัก ประเสริฐ เปิดบุญบั้งไฟพนมไพร ชูเรียนรู้นอกห้องเรียน หนุนนโยบาย ทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน

ม่วนคักศรัทธาล้นร้อยเอ็ด ‘ประเสริฐ’ เปิดบุญบั้งไฟพนมไพร ชูเรียนรู้นอกห้องเรียน หนุนนโยบาย ทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่สาธารณสุขอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2569 เพื่อถวายบั้งไฟ 10 ล้าน แด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ตลอดจน น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 และน.ส.ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด เขต 8 พรรคเพื่อไทย ร่วมให้การต้อนรับ
นายประเสริฐ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม ที่ยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคนของชาวร้อยเอ็ด เพื่อถวายสักการะองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตนถือว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่เฉพาะเรียนในห้องเรียน ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของพี่น้อง และเป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังสังคมทุกช่วงวัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชน ที่ได้ต่อทุนทางวัฒนธรรม สอดรับกับที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นพลังสร้างสรรค์ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป