อนุทิน บินกระบี่-ทอดผ้าป่าวัดดัง ‘เกจิ’ ให้พรอยู่ครบ4ปี สร้างความผาสุกให้ปชช.

อนุทิน บินกระบี่-ทอดผ้าป่าวัดดัง ‘เกจิ’ ให้พรอยู่ครบ4 ปี สร้างความผาสุกให้ ปชช. ‘มาร์ค’ ผิดหวัง รบ.เมินสภา ปมคว่ำ กมธ.แลนด์บริดจ์ ลุยตรวจสอบกู้4 แสนล้าน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ณ วัดถ้ำเสือ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศาลาการเปรียญ เพื่อถวายสักการะพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่า ก่อนถวายสักการะแด่พระเทพวชิรพุทธาคม รองเจ้าคณะภาค 17 และเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายพุ่มผ้าป่าแด่พระเทพวชิรพุทธาคม ระหว่างการสมโภชผ้าป่า ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรากรได้ให้พรแก่นายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินประสบความสำเร็จตลอด 4 ปี เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประเทศชาติและประชาชน
ที่ตลาดสัมมากร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่ปิดรับลงทะเบียนโดยมียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 ล้านคนว่า ตัวเลข 26 ล้านคนก็ถือว่าไม่น้อย สิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ เข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพียงแต่ว่าที่เราพูดมาตลอด คืออยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเริ่มใช้เงินในวันที่ 1 มิถุนายน แต่การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภายังไม่ยอมบรรจุญัตติตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า วันที่ 4 มิถุนายน เรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรค ปชป.พยายามอย่างเต็มที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาล พรรค ปชป.เคยพูดตั้งแต่ต้น ว่าไม่ใช่เงินที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้ออกมาช่วย จึงอยากจะตรวจสอบตรงนี้ แต่สภาชุดนี้ซีกรัฐบาลจะไม่ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
“ผิดหวังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญการที่ตัวแทนของประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบต่างๆ เช่น กรณีแลนด์บริดจ์ที่พรรคเห็นว่ามีความผิดปกติโดยเฉพาะรายงานของ สนข. ส่วนตัวยังมีความหวังว่ากรณีเงินกู้จะสามารถตั้งกรรมาธิการวิสามัญได้ เนื่องจากรัฐบาลใช้เงินจำนวนมาก ที่ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณ แต่หากไม่สามารถตั้งกรรมาธิการวิสามัญได้ พรรคก็จะเดินหน้าตรวจสอบผ่านกรรมาธิการสามัญ การเงินการคลัง” นายอภิสิทธิ์กล่าว