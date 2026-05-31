เสรีพิศุทธ์ เยือนถิ่นบุรีรัมย์ โพสต์ภาพถึงหน้าบ้านเนวิน-อนุทิน เตรียมขอพบ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประกาศแผนเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าพบ นายเนวิน ชิดชอบ โดยตรง แล้วจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีและทวงคืนพื้นที่ดินเขากระโดง โดยจะเดินทางมาในวันที่ 1 มิถุนายนนี้
ความคืบหน้าล่าสุดเพจ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้การโพสต์ภาพ พล.ต.อ.เสรีถ่ายอยู่หน้าปากทางเข้าบ้านที่ระบุบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่ 4 ซึ่งเป็นบ้านของนายเนวินและนางกรุณา ชิดชอบ และยังมีชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ด้วย มีการระบุข้อความว่า ”ถึงแล้ว” บ้านของเจ้าสัวเนวิน ชิดชอบ กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้อาศัย
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