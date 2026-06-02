เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม เลือกตั้ง

⦁…คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ.2569 ทั้ง 6 ข้อ ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา สาระสำคัญคือ การปฏิรูปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมการสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP) ทั้งฟ้องกลั่นฟ้องแกล้ง สร้างความลำบากให้จำเลย ถ้ามีความชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้อง แต่ยังมีมาตรการคุ้มครองฝ่ายโจทก์ด้วย หากจำเลยใช้แทคติคถ่วงเวลา รอดูผลการปฏิบัตินับจากนี้
⦁…โครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือที่ประชาชนคุ้นชินกันในชื่อ “คนละครึ่ง” ซึ่งอัพเกรดการใช้จ่ายเป็น รัฐบาลช่วย 60% ชาวบ้านร่วมควัก 40% เริ่มสแกนช้อปผ่านแอพพ์เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน รัฐเติมเงินให้เดือนละ 1 พันบาท ใช้ได้วันละ 200 บาท คำนวณการเติมเงินกันมาเรียบร้อย ต่อเดือน 1 พันบาท ประชาชนต้องเติมเงินร่วมใช้ 667 บาท ที่สำคัญถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือน รัฐบาลขอยึดเงินที่เหลือคืน เพราะต้องการให้เกิดการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
⦁…จากวาทกรรม “ระบอบสีน้ำเงิน” ของพรรคประชาชน เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ การขับเคลื่อนพรรคภูมิไจไทย ให้สังคมร่วมกันตรวจสอบ บานปลายมาถึงแชตไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต รุ่งเรือง ธิมาบุตร เปิดหน้าท้าชนกับ นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง อ้างว่าเป็นไลน์พูดคุยกับผู้บังคับบัญชา มีสาระสำคัญตีความได้ว่า ให้ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคการเมืองสีหนึ่ง ในการเลือกตั้งเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
⦁…ที่ยังไม่จบ เพราะแชตไลน์ “ช่วยสีน้ำเงินด้วย” ซึ่งอธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่าไม่เคยมีการส่งข้อความดังกล่าว อีกทั้งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขต ในจังหวัดภาคใต้ที่ได้คุยกันผ่านไลน์นั้น มีบางชื่อไม่ใช่ผู้สมัคร ส.ส. ตามข้อมูลของ กกต. แต่พรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าสร้างความกระจ่างให้สังคม มีคิวยื่นร้องสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กกต. ให้ตรวจสอบแชตไลน์ร้อนดังกล่าวในสัปดาห์นี้ ผิด-ถูก พิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรม
⦁…ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ส.ก. 50 เขต รวมทั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา ถึงวันนี้ผู้สมัครทั้งสังกัดพรรคและอิสระ มีเวลาหาเสียงตัวเลขกลมๆ อีก 25 วัน ที่จะปล่อยนโยบายและกลยุทธ์หมัดเด็ด เพื่อเรียกคะแนนจากพี่น้องชาว กทม.และชาวพัทยาให้ได้มากพอเข้าป้ายชนะเลือกตั้ง เมื่อไล่เรียงและวิเคราะห์จากผลสำรวจความนิยม ผ่านโพลสำนักต่างๆ ใครเป็นต่อ ใครกุมแต้มต่อ ยังมีเวลาแก้เกม ก่อนจะเข้าคูหาชี้ชะตาวันที่ 28 มิถุนายน
⦁…เครือมติชน ร่วมเกาะติดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน กทม.และเมืองพัทยา ผ่านแคมเปญ “Unlock Bangkok ปลดล็อกรุงเทพฯ” นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ การเลือกตั้งในสองพื้นที่ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 4,507,523 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 82,736 คน มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผู้บริหารเมืองของตัวเองวันที่ 28 มิถุนายน