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เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

2.06.26 | 10:20 น.
เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม เลือกตั้ง

…คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ.2569 ทั้ง 6 ข้อ ประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา สาระสำคัญคือ การปฏิรูปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมการสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP) ทั้งฟ้องกลั่นฟ้องแกล้ง สร้างความลำบากให้จำเลย ถ้ามีความชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริต ศาลมีอำนาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้อง แต่ยังมีมาตรการคุ้มครองฝ่ายโจทก์ด้วย หากจำเลยใช้แทคติคถ่วงเวลา รอดูผลการปฏิบัตินับจากนี้


…โครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือที่ประชาชนคุ้นชินกันในชื่อ “คนละครึ่ง” ซึ่งอัพเกรดการใช้จ่ายเป็น รัฐบาลช่วย 60% ชาวบ้านร่วมควัก 40% เริ่มสแกนช้อปผ่านแอพพ์เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน รัฐเติมเงินให้เดือนละ 1 พันบาท ใช้ได้วันละ 200 บาท คำนวณการเติมเงินกันมาเรียบร้อย ต่อเดือน 1 พันบาท ประชาชนต้องเติมเงินร่วมใช้ 667 บาท ที่สำคัญถ้าใช้ไม่หมดในแต่ละเดือน รัฐบาลขอยึดเงินที่เหลือคืน เพราะต้องการให้เกิดการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

…จากวาทกรรม “ระบอบสีน้ำเงิน” ของพรรคประชาชน เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ การขับเคลื่อนพรรคภูมิไจไทย ให้สังคมร่วมกันตรวจสอบ บานปลายมาถึงแชตไลน์หลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต รุ่งเรือง ธิมาบุตร เปิดหน้าท้าชนกับ นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง อ้างว่าเป็นไลน์พูดคุยกับผู้บังคับบัญชา มีสาระสำคัญตีความได้ว่า ให้ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคการเมืองสีหนึ่ง ในการเลือกตั้งเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

…ที่ยังไม่จบ เพราะแชตไลน์ “ช่วยสีน้ำเงินด้วย” ซึ่งอธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันว่าไม่เคยมีการส่งข้อความดังกล่าว อีกทั้งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขต ในจังหวัดภาคใต้ที่ได้คุยกันผ่านไลน์นั้น มีบางชื่อไม่ใช่ผู้สมัคร ส.ส. ตามข้อมูลของ กกต. แต่พรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าสร้างความกระจ่างให้สังคม มีคิวยื่นร้องสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กกต. ให้ตรวจสอบแชตไลน์ร้อนดังกล่าวในสัปดาห์นี้ ผิด-ถูก พิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรม

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…ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ส.ก. 50 เขต รวมทั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา ถึงวันนี้ผู้สมัครทั้งสังกัดพรรคและอิสระ มีเวลาหาเสียงตัวเลขกลมๆ อีก 25 วัน ที่จะปล่อยนโยบายและกลยุทธ์หมัดเด็ด เพื่อเรียกคะแนนจากพี่น้องชาว กทม.และชาวพัทยาให้ได้มากพอเข้าป้ายชนะเลือกตั้ง เมื่อไล่เรียงและวิเคราะห์จากผลสำรวจความนิยม ผ่านโพลสำนักต่างๆ ใครเป็นต่อ ใครกุมแต้มต่อ ยังมีเวลาแก้เกม ก่อนจะเข้าคูหาชี้ชะตาวันที่ 28 มิถุนายน

เครือมติชน ร่วมเกาะติดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน กทม.และเมืองพัทยา ผ่านแคมเปญ “Unlock Bangkok ปลดล็อกรุงเทพฯ” นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ การเลือกตั้งในสองพื้นที่ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 4,507,523 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 82,736 คน มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผู้บริหารเมืองของตัวเองวันที่ 28 มิถุนายน

ถวายพระพร – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยพิชิต มิทราวงศ์ กก.ผจก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็วๆ นี้
เยี่ยมชม – อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน THAIFEX-Anuga Asia 2026 พร้อมเยี่ยมชมบูธ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ภายใต้แนวคิด Food Innovation for Wellness โดยมีประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF ต้อนรับและนำชมนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน สะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งภูมิภาค ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้
ร่วมมือ – พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย 5 ภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์, นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด, นิรมล ราศรี, รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ และ ภญ. เพชรชมพู ศิริพันธุ์ ร่วมประกาศความร่วมมือ Beat the Pressure: Thailand National Hypertension Alliance พร้อมเปิดตัว National Hypertension Dashboard Program เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อยกระดับการรักษาและติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
มอบประกันภัย – พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พ.ต.อ.ประทีป ศรีหรั่งไพโรจน์ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร รับมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันรวม 54.3 ล้านบาท จาก บมจ.วิริยะประกันภัย โดยมี พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพฯ
เชียร์กระจาย – ชุติพร คงเจริญสุข ผช.กก.ผจก. ฝ่ายการตลาด บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ พร้อมด้วยทีมนักเตะทีมชาติไทย นิว-ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, เตอร์-วีระเทพ ป้อมพันธุ์, ไมค์-ปฏิวัติ คำไหม ตลอดจนอดีตแข้งทีมชาติไทย ช้าง-กฤษดา วงษ์แก้ว และแตงโม-พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ร่วมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ ช้อปสนั่น เชียร์กระจาย ลดสูงสุด 70% #ช้อปให้เป็นแชมป์ ต้อนรับมหกรรมกีฬาระดับโลก ณ ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ทุกสาขาทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้
มิดเยียร์เซลล์ – ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เปิดมหกรรมมิดเยียร์เซลล์แห่งชาติปีที่ 17 ในแคมเปญ Grand Grand Sale 2026 ช้อปให้เป็นแชมป์ ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการช้อประดับโลก ผนึกพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30,000 แบรนด์ และ 13,000 ร้านค้า โดยมี อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ, รวิศรา จิราธิวัฒน์, โบนิต้า ปุย แยง วู, ร.อ.กรี เดชชัย, นภพรรษ ฤดีสุนันท์, ลลินา ชูเอ็ทท์ และณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

 