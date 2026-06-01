เพื่อไทยเตรียมเสนอร่าง แก้รัฐธรรมนูญ ต่อ ประธานรัฐสถา 4 มิ.ย.นี้ เผยผู้ร่วมลงชื่อ 189 คน

ชูศักดิ์ เผย เพื่อไทยเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ ประธานรัฐสถา 4 มิ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ สาระร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีผู้ร่วมลงชื่อญัตติจำนวน 189 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 72 คน พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อด้วย โดยมีรายละเอียดว่า พรรคภูมิใจไทยร่วมลงชื่อจำนวน 30 คน พรรคประชาชนจำนวน 36 คน พรรคกล้าธรรมจำนวน 26 คน พรรคประชาธิปัตย์ 18 คน พรรคประชาชาติ 5 คน และพรรคไทยรวมพลัง 2 คน ทั้งหมดเกินจำนวนขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน ส.ส.ที่มีอยู่ในสภา ญัตติดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย
นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม คือการกำหนดให้มี สสร. 100 คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เบื้องต้นในจังหวัดจำนวน 300 คนและรัฐสภาเลือกให้เหลือ 100 คน อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆ เช่น องค์กรสภา องค์กรรัฐบาล องค์กรศาล องค์กรและสภาท้องถิ่น องค์กรมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ สภาวิชาชีพ องค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และอื่นๆ จำนวน 52 คน
นอกจากนั้นยังเสนอให้มีกรรมาธิการสองคณะ คือคณะกรรมาธิการการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ส.ส.ร.และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจากส.ส.ร.และองค์กรด้านสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนทั้งหลาย
นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เมื่อ ส.ส.ร.ยกร่างเสร็จจะนำเสนอรัฐสภา รัฐสภาสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ ถ้า ส.ส.ร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้เสียงสองในสาม ในที่สุดรัฐสภาจะต้องอนุมัติร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภา
นอกจากนั้นสาระสำคัญตามร่างของพรรคเพื่อไทย คือ การกำหนดกรอบสาระสำคัญบางประการให้ ส.ส.ร.จะต้องพิจารณา เช่น จะต้องยังคงรูปแบบประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว จะแบ่งแยกมิได้ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะต้องมีสาระสำคัญเรื่องหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม ความเสมอภาค การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การถ่วงดุลอำนาจขององค์กรทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อว่าร่างของพรรคเพื่อไทยคงได้รับการพิจารณาเพื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกันกับร่างอื่นๆเพื่อนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการ
“สำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นแตกต่างกันบ้างในการเสนอร่างในครั้งก่อน เข้าใจว่ายังสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ เราอยากจะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกว่า 21 ล้านเสียงในการลงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา” นายชูศักดิ์ กล่าว