ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 3 ขึ้นรถแห่หาเสียงทั่วพัทยา ชูนโยบาย นายก 24 ชั่วโมง

ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 3 สักการะพระเจ้าตากหน้าเมืองพัทยา เดินหน้าหาเสียงทั่วพัทยา ชูนโยบาย นายก 24 ชั่วโมง คนจริง ทำจริง โปร่งใส ปราบทุนเทา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 3 นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทีมพัทยา 2030 เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้าเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเป็นทางการ
ภายหลังการสักการะ นายศักดิ์ชัย พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ขึ้นรถแห่ออกตระเวนทั่วพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายต่อประชาชน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ตลอดเส้นทาง
สำหรับนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียงครั้งนี้ คือ “นายก 24 ชั่วโมง” ภายใต้แนวคิด “คนจริง ทำจริง โปร่งใส ปราบทุนเทา” โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก เข้าถึงปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็ว รับฟังทุกข้อร้องเรียน พร้อมติดตามและแก้ไขปัญหาตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผู้บริหารเมืองได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การต่อต้านการทุจริต และการจัดการปัญหาทุนสีเทาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความปลอดภัยของเมืองพัทยา ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยตรงจะช่วยให้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวพัทยา เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน พร้อมยืนยันว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชน ภายใต้แนวคิด “นายก 24 ชั่วโมง” ที่พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โอกาสนี้ นายศักดิ์ชัย ยังได้เชิญชวนประชาชนชาวพัทยาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยขอความไว้วางใจให้เลือกตนเองเป็นนายกเมืองพัทยา หมายเลข 3 พร้อมสนับสนุนทีมสมาชิกสภาเมืองพัทยา พรรคพัทยา 2030 ยกทีม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง โปร่งใส และตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกนายกเมืองพัทยา ขอให้กาเลือกหมายเลข 3 และบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา ขอให้เลือกทีมพัทยา 2030 ยกทีม เพื่อร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้กับเมืองพัทยาไปด้วยกัน