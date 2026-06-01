เตรียมทหาร แจงวุ่น ข่าวห้ามแคปภาพ มีผลกับการลงโทษนักเรียน ไม่จริง ผู้ปกครองร่วมภูมิใจได้เต็มที่

ร.ร.เตรียมทหาร ยืนยัน ข่าวห้ามแคปภาพไม่จริง ผู้ปกครองรับชมได้ตามปกติ ย้ำไม่มีการลงโทษนักเรียนแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2569 โรงเรียนเตรียมทหารได้เผยแพร่คำชี้แจงถึงผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 กรณีมีกระแสข้อมูลเผยแพร่ว่า หากมีการแคปเชอร์ (Capture) หรือดึงภาพจากเฟซบุ๊กของโรงเรียนไปส่งต่อ หรือใช้ประกอบกิจกรรมใดๆ เพิ่มเติม อาจมีการสั่งลงโทษนักเรียน โดยทางโรงเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
โรงเรียนเตรียมทหารได้แจ้งถึงผู้ปกครองว่า ในนามของผู้ดูแลเพจ ขอเรียนชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า กรณีมีผู้พยายามให้ข้อมูลว่าการแคปเชอร์ (Capture) หรือดึงภาพจากที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กไปส่งต่อ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้มีการลงโทษนักเรียนนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมทหารระบุว่า ช่องทาง Facebook ของโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 2 ชั้นปี และเพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองทุกท่านสามารถรับชมข้อมูล ข่าวสาร และภาพกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเปิดเผย เพื่อร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจในกิจกรรมของบุตรหลาน
โรงเรียนยังยืนยันเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่าโรงเรียนมีข้อห้ามเกี่ยวกับการแคปเชอร์ (Capture) รูปภาพที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ของโรงเรียนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้กำหนดข้อห้ามดังกล่าว และไม่มีนโยบายหรือคำสั่งลงโทษนักเรียนในกรณีดังกล่าว
จึงขอความกรุณาผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และขอให้รับฟังข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนเป็นหลัก เพื่อป้องกันความสับสนและความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น