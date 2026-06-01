ธิษะณา เฉลยเหตุโพสต์เดือด รำคาญแอคหลุมถล่ม หลังช่วยผู้สมัครอิสระหาเสียง ซัด ปชน. อย่าตีสองหน้า 

‘ธิษะณา’ เฉลยเหตุโพสต์เดือด บอกรำคาญโดนแอคหลุมถล่ม หลังช่วยผู้สมัคร กทม.อิสระหาเสียง ฉะ อย่าตีสองหน้า ทำทัวร์ลงคนอื่น เผยนักเคลื่อนไหวคดี 112 ที่เชียร์ ‘ชัชชาติ’ เจอรุมทวงบุญคุณเพียบ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กระบุตอนหนึ่งว่าไอโอมารุม แล้ววิจารณ์พรรคประชาชนอย่างรุนแรง ว่าที่โพสต์ไปก็ตามนั้น เมื่อตนไปช่วยผู้สมัครท่านอื่นที่ลงเลือกตั้งสนาม กทม. ก็มีบัญชีปลอมหรือที่เรียกว่าแอคหลุมมารุม ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับตนคนเดียว แต่เกิดขึ้นกับผู้อื่นด้วย อาทิ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นักเคลื่อนไหว ที่โพสต์เชียร์นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้วย
มีผู้ใช้งานกว่า 900 บัญชีมาด่าในเพจส่วนตัว หรือนักเคลื่อนไหวคนอื่นที่โดนคดีมาตรา 112 แต่เชียร์นายชัชชาติก็โดนทัวร์ลง โดนว่าเสียหายหยาบคาย ไปทวงบุญคุณว่าเคยไปช่วยไม่ให้ติดคุก ตนคิดว่าหากคุณเชื่อในประชาธิปไตย คุณก็ควรให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกโดยพื้นฐานอยู่แล้ว ตนโดนหนักมาโดยตลอด แต่ช่วงหลังเริ่มมีหนักขึ้น พอกดเข้าไปดูก็เห็นแชร์แต่โพสต์ของพรรคประชาชน เชียร์แต่พรรคประชาชน
“มันก็เป็นปกตินะ พูดตามตรง เรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ใครก็มี เท่าที่ดิฉันทราบ ตอนอยู่ในพรรคเขาก็พูดกันว่าให้เอาแอคหลุมไปทำโน่นทำนี่ ก็เป็นพวกผู้ช่วย ส.ส.นี้แหละ ที่เขาทำกัน” น.ส.ธิษะณา กล่าว
เมื่อถามว่า กรณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทนไม่ไหวจนต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กใช่หรือไม่ น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า ตนคิดว่าละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของคนอื่นมากเกินไป เหมือนเอามารุมเรา มันไม่แฟร์ แล้วอีกอย่างหนึ่ง เราก็ออกมาจากพรรคมานานสักพักหนึ่งแล้วด้วย ตนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะในสนาม กทม. ผู้สมัครอิสระมีคะแนนนำอยู่ ตนก็เชียร์คนที่เป็นอิสระ โพลก็นำพรรคส้ม เลยอาจจะโดนทัวร์ลง ยืนยันว่ามีแอคหลุมจริง พรรคประชาชนไม่ยอมรับ ซึ่งตนก็คิดว่าตรวจสอบลำบาก ขนาดตำรวจยังเช็กกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมลำบากเลย เพราะตนเคยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องหมิ่นประมาท ก็ยังตรวจสอบยาก ยิ่งเดี๋ยวนี้มีการใช้ VPN ดูไม่ได้ว่าใช้งานที่ไหน
เมื่อถามว่า สนาม กทม. ทำให้มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นหรือไม่ น.ส.ธิษะณา กล่าวว่า มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ เหมือนเป็นปฏิบัติการก่อนช่วงเลือกตั้ง ซึ่งใช้กันทั่วโลก รัฐบาลที่เป็นพรรคใหญ่ ก็มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารด้วยกันทั้งนั้น มันไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ตนคิดว่ามันเยอะเกิน
“รำคาญ แล้วคุณไม่ยอมรับ คุณไม่ควรตีสองหน้า ไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง ทั้งที่เกิดขึ้น แล้วพวกแฟนคลับของอาจารย์ชัชชาติ หรือพรรคเพื่อไทย หรือฝั่งตรงข้ามได้เจอกับประสบการณ์คล้ายกันกับดิฉันค่อนข้างเยอะ” น.ส.ธิษะณา กล่าว