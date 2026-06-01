เท้ง โยน อดีตสมาชิกพรรค ตอบเอง หลังร่วมงานซีกรัฐบาล ย้ำ ปชน.ใช้อุดมการณ์นำทาง

‘เท้ง’ โยน ‘อดีตสมาชิกพรรค’ ตอบเองหลังดอดร่วมงานซีกรัฐบาล ย้อนถามเป้าหมายสูงสุดยังเหมือนเดิมหรือไม่ ย้ำ ‘พรรคประชาชน’ ไร้อำนาจรัฐ-เงินคุมคน-เป่าคดี ยัน ใช้อุดมการณ์นำทาง ชี้ ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ ลั่น ไม่กังวลหากเลือดไหลออกอีก บอกเป็นธรรมชาติของพรรคมวลชนที่ต้องพัฒนาคน
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ตลาดวงศกร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาชิกพรรคประชาชนทยอยลาออกเพื่อไปร่วมคณะทำงานกับฝั่งรัฐบาล มองว่าสะท้อนเสถียรภาพในพรรคหรือไม่ ว่า พรรคประชาชนเราดูที่จุดหมายปลายทางเป็นหลักว่า เข้ามาทำงานการเมืองเพราะอะไร สิ่งที่เราแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นคือ เราไม่ได้มีระบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ได้มีอำนาจอื่น ไม่มีเป่าคดีให้ใคร เพราะเราไม่มีอำนาจรัฐ วิธีการควบคุมคน เราไม่เคยใช้อำนาจเงินหรือรัฐควบคุมคนให้อยู่กับเรา แต่เราใช้เรื่องอุดมการณ์และเป้าหมายว่ามาทำงานการเมืองเพราะอะไร
”ส่วนเพื่อนร่วมพรรคคนอื่นๆ จะย้ายไปอยู่สังกัดพรรคใดบ้างก็อยากให้ไปถามเจ้าตัวแต่ละคนเอง ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเอง ก็ต้องไปถามว่าเป้าหมายปัจจุบันยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองกับพรรคประชาชนแต่แรกหรือไม่“ นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับตนเป้าหมายสูงสุดของเราคือ การทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ถ้าเป้าหมายสูงสุดยังคงเหมือนเดิม ก็ต้องไปถามเขาว่าการตัดสินใจเข้าไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆ มันตอบสนองจุดเป้าหมายนั้นหรือไม่ หรือจริงๆ
เป้าหมายเขาเปลี่ยนไปว่าอยากผลักดันเรื่องประเด็นแรงงาน เรื่องประเด็นอื่นๆ ซึ่งการที่จะย้ายไปร่วมกับฝ่ายรัฐบาลบางทีอาจจะตอบสนองเป้าหมายตรงนั้นที่ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดในการทำงานกับพรรคประชาชน ก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจได้ ตนคิดว่าไม่มีผิด ไม่มีถูก อยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนว่าตัดสินใจเข้ามาทำการเมืองเพราะอะไร
เมื่อถามว่า พรรคไม่ได้ปิดกั้นสมาชิกใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พวกเราไม่มีสิทธิ์ไปปิดกั้นอยู่แล้ว และเราไม่มีอำนาจเงิน อำนาจรัฐเข้าไปควบคุม ใครก็ลาออกจากสมาชิกพรรคและตัดสินใจย้ายพรรคได้เสมอ ถ้าคิดว่าตอบโจทย์เป้าหมายการทำงานทางการเมืองเขามากกว่า จึงอยากให้ลองสอบถามเจ้าตัวโดยตรงว่า เป้าหมายการทำงานการเมืองของพวกเขาในปัจจุบันคืออะไร ตนไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ และอยากให้การสนับสนุนทุกคนที่เคยร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าสมาชิกในพรรคจะไหลออกไปอีก นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มีความกังวล มันเป็นธรรมชาติของพรรคมวลชนแบบพวกเราที่ต้องคอยพัฒนาคน จากคนที่เคยอยู่แถวหลังให้มาอยู่แถวหน้า