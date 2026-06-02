พท.ลุยยื่นแก้รธน. 4 มิ.ย. ชงสูตรที่มา 100 ส.ส.ร.ใหม่ เลือกตั้งแล้วให้สภาฯจิ้ม กรวีร์ ปัดฉบับ ภท.กินรวบ

พท.ลุยยื่นแก้รธน.4มิ.ย. ชงสูตรที่มา 100 ส.ส.ร.ใหม่ เลือกตั้งแล้วให้สภาฯจิ้ม ‘กรวีร์’ ปัดฉบับภท.กินรวบ ปชน.ลุ้นผ่านวาระ 1 ทุกร่าง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ เกี่ยวกับการเตรียมพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 7-8 กรกฎาคม วาระแรก ระยะเวลา 2 วันเพียงพอหรือไม่สำหรับการพิจารณา 6 ร่าง ว่า หลักการเป็นหลักการเดียวกันคือการแก้มาตรา 256 เพื่อเดินหน้าไปสู่การได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพราะฉะนั้น เวลาพิจารณาไม่ได้พิจารณาทีละฉบับ แต่พิจารณาร่างที่มีหลักการเดียวกัน พิจารณาคราวเดียว สมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายรวมไปเลยทุกฉบับ แต่ลงมติแยกรายฉบับ คิดว่าด้วยเนื้อหาสาระของการแก้ไขมีเพียงประเด็นหลักประเด็นเดียวคือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพื่อเดินหน้าไปสู่การได้มาซึ่งส.ส.ร.และเขียนกติการัฐธรรมนูญใหม่ เพราะฉะนั้น 2 วันตามกรอบปกติเพียงพอ
นายกรวีร์ กล่าวว่า ส.ส.ร.100 คน โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ตัวแทนจากจังหวัด 77 จังหวัด 77 คน ส่วนอีก 23 คน มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้มีประสบการณ์ด้านการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตัวแทนจังหวัด 77 คน มาจากการสมัครเข้ามาและให้รัฐสภาเป็นผู้เลือก ส่วนผู้เชี่ยวชาญก็สมัครเข้ามาเช่นเดียวกันตามกลุ่มและสาขาต่างๆ มีขั้นตอนกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติและให้รัฐสภาเลือก ดังนั้นการที่บอกว่าพรรคภท.เสนอแบบนี้กินรวบ คือไม่จริง เพราะมีสัดส่วนของพรรคอื่นด้วย
ขณะที่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กล่าวว่า พรรคพท.จะยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 4 มิถุนายน สาระร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มีผู้ร่วมลงชื่อญัตติจำนวน 189 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 72 คน พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อด้วย มีรายละเอียดว่าพรรคภูมิใจไทย ร่วมลงชื่อ 30 คน พรรคประชาชน 36 คน พรรคกล้าธรรม 26 คน พรรคประชาธิปัตย์ 18 คน พรรคประชาชาติ 5 คน และพรรคไทยรวมพลัง 2 คน ทั้งหมดเกินจำนวนขั้นต่ำที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน ส.ส.ที่มีอยู่ในสภา ญัตติดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามกฎหมาย ส่วนสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม คือการกำหนดให้มี ส.ส.ร. 100 คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เบื้องต้นในจังหวัดจำนวน 300 คนและรัฐสภาเลือกให้เหลือ 100 คน อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆ เช่น องค์กรสภา องค์กรรัฐบาล องค์กรศาล องค์กรและสภาท้องถิ่น องค์กรมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ สภาวิชาชีพ องค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และอื่นๆ จำนวน 52 คน
ส่วน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) การพิจารณาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมจะเป็นการพิจารณาในชั้นรับหลักการ มองว่าทุกร่างหลักการภาพใหญ่ตรงกันคือการเพิ่มเติมหมวด 15/1 ให้มี ส.ส.ร.หรือกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น ในชั้นรับหลักการตนหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะโหวตรับหลักการทุกร่าง แม้ว่าจะมีเนื้อหารายละเอียดเช่น ที่มา ส.ส.ร. ที่มีความเห็นแตกต่างกัน แต่ก็สามารถนำไปถกกันในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ได้ และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประชาชนมีความประสงค์ให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สมาชิกรัฐสภาทุกคนควรตอบสนองหรือรับผิดชอบต่อผลดังกล่าว โดยโหวตรับหลักการทุกร่าง