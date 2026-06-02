รบ.สยบกังวล ภาษีย้อนหลัง ร้านค้าไทยช่วยไทยพลัส ยันไม่ส่งยอดขายให้สรรพากร ชี้อิงรายได้ทั้งปี

ร้านค้าร้านย่อย ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ อย่ากังวล รัฐบาลยัน ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอพพ์ถุงเงินให้ ‘สรรพากร’ คิดภาษีย้อนหลัง ย้ำดูรายได้ทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) วันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)” จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้น รัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อย ซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่อย่างใด
น.ส.พลอยทะเลเผยว่า เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลัก ไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการ และมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราว ขอให้ร้านค้าอย่ากังวล อย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปาก รัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอพพลิเคชั่นถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนด คือยอดขายรวมทุกช่องทาง ไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี