รัฐบาล วาง 7 ทักษะดิจิทัล ดัน ขรก.ยุคใหม่ ใช้ AI ยกระดับบริการรัฐ ทันสมัย-ลดซ้ำซ้อน-ตอบโจทย์ปชช.
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยกระดับระบบราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและ AI โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการและบุคลากรภาครัฐ มุ่งสร้างภาครัฐที่กระชับ ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้วางแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ลดภาระเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่าย รวดเร็ว และโปร่งใสมากขึ้น ขณะเดียวกันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นหัวใจสำคัญ เพราะข้าราชการในอนาคตต้องไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเป็น แต่ต้องเข้าใจข้อมูล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการช่วยจัดการงานประจำ งานตรวจเอกสาร งานเชื่อมโยงข้อมูล และงานควบคุมบางส่วน เพื่อให้ข้าราชการมีเวลาไปทำงานเชิงนโยบาย วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566–2570 โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ 1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 2. การปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัล (Digital Governance) 3. ภาวะผู้นำด้านดิจิทัล (Digital Leadership) 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน (Digital Technology) 5. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการ (Digital Service)
6. การใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (Data Utilization and Sharing) และ7. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร รวมถึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีโดยตรง และผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ 3 หน่วยงานได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดูแลระบบประเมินทักษะและสมรรถนะดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้งแบบ Onsite และ Online และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่รับรองหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบทักษะที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าภายในปี 2570 ให้ข้าราชการสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการให้บริการผ่าน e-Service การยื่นคำขอผ่าน e-Form การชำระเงินผ่าน e-Payment การรับเอกสารผ่าน e-Document และการออกแบบบริการใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง