ปชน.เปิดตัว สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมธ. นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯกทม.

‘พรรคประชาชน’ เปิดตัว ‘สุรพล นิติไกรพจน์’ นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯกทม.
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยถึงกรณีมีชื่อนายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมบริหารผู้ว่าประชาชนว่า การเชิญนายสุรพลมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าประชาชนเกิดจากพรรคเล็งเห็นว่านายสุรพลนอกจากจะเป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครู มีส่วนให้คำปรึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการ กทม.
นายพิจารณ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายสุรพลยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนราชการ กทม. เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ที่ กทม.ถือหุ้น 99.98% และเป็นหน่วยงานที่ กทม.ใช้ในการดำเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบราชการปกติได้คล่องตัวนัก เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการบริหารจัดการเดินเรือสาธารณะ
นายพิจารณ์กล่าวต่อว่า ดังนั้น หากนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เบอร์ 10 ได้รับโอกาสให้เข้าไปบริหารกรุงเทพฯ ก็จะได้มีผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดกับงานบริหารกลไกราชการ กทม.คอยให้คำปรึกษา เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลช่องโหว่ข้อผิดพลาดของการบริหารในอดีต เพื่อจะนำมาพัฒนาต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม่