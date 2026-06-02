รมต.สุขสมรวย ปัดเป็นเจ๊ใหญ่ จัดม็อบรอรับ “เสรีพิศุทธ์-ทนายอั๋น” บุกบ้านเนวิน

รมต.สุขสมรวย ยัน ไม่มีจัดทัวร์สีน้ำเงินรอต้อนรับ “เสรีพิศุทธ์-ทนายอั๋น” หลังถูกโยงเป็นเจ๊ใหญ่อำนาจเจริญ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ โพสต์ภาพแชท ระบุว่า มีเจ๊ใหญ่อำนาจเจริญระดมคนสวมเสื้อสีน้ำเงิน ขึ้นรถบัสหลายคันไปรอต้อนรับทนายอั๋น และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นการบุกรุกที่ดินเขากระโดงที่บุรีรัมย์ ซึ่งคำว่า “เจ๊ใหญ่อำนาจเจริญ” อาจทำให้ให้คนเชื่อมโยงถึงนางสุขสมรวยได้
นางสุขสมรวย ระบุว่า เขาอ้างว่ามีคนส่งข้อความไปหา และได้นำข้อความดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง เมื่อถามย้ำว่า ไม่ได้มีการจัดคนไปรอต้อนรับใช่หรือไม่ นางสุขสมรวยยืนยันว่า “ไม่มีหรอกค่ะ”