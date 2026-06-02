นภินทร แจงภาพวันหยุด คุยอนุทิน 3 ชั่วโมง ยันมีแค่เรื่องงาน หาทางช่วยธุรกิจ SME

‘นภินทร’ เผยปมโพสต์ คุย ‘อนุทิน’ 3 ชั่วโมง แค่เรื่องงานพัฒนา SME ไม่มีอะไรพิเศษ
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพคู่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนนี้ โดยระบุข้อความว่า “วันหยุดไม่ได้หยุด มานั่งคุยงานแบบสบายๆ กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอนุทิน เวลาผ่านไปไวมาก แป๊บเดียว 3 ชั่วโมงเต็มๆ” ว่าเป็นการประชุมงานทั่วไปของการเมือง และงานของราชการที่ต้องพัฒนา รวมถึงเรื่องของ SME ที่จะต้องพัฒนา เพราะเมื่อดูตัวเลขจีดีพีของประเทศ ธุรกิจ SME ตกลงมาหน่อย
เมื่อถามย้ำว่า ไม่มีอะไรเป็นพิเศษใช่หรือไม่ นายนภินทรกล่าวว่า ไม่มี คุยกันเรื่องการพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดย่อมว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายนภินทรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้เร่งหาแนวทางพัฒนา ซึ่งตนได้วางแผนเตรียมไว้หมดแล้ว