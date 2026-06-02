ทรงศักดิ์ ชี้ ปมที่ดิน เขากระโดงให้รอศาลชี้ถูก-ผิด มอง เสรีพิศุทธ์ เคลื่อนไหวเป็นเรื่องการเมือง

“ทรงศักดิ์” ชี้ ปมที่ดินเขากระโดงให้รอศาลชี้ถูก-ผิด มอง “เสรีพิศุทธ์” เคลื่อนไหวเป็นเรื่องการเมือง ปัดไม่ทราบขอพบนายกฯ เรื่องอะไร
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 2 มิถุนายน.ที่ทําเนียบรัฐบาล นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่ พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เดินทางไปพบ นายเนวิน ชิดชอบ ที่บ้านพัก จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อทวงถามเรื่องที่ดินเขากระโดง ว่า เรื่องที่ดินอยู่ในกระบวนการทางศาล ต้องรอศาลพิจารณาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และภาคประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองจุดประสงค์ในการเดินหน้าเรื่องนี้ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ คืออะไร นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่สนใจเรื่องแบบนี้ แต่ประเด็นคือจะทําอย่างไรให้เกิดความชัดเจน เพราะเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดจนไปถึงศาล ดังนั้นขอให้รอศาลดีกว่า ส่วนที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจ และเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมือง
เมื่อถามว่า การจี้ไปที่นายเนวิน ต้องการอะไร นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ในที่ดินดังกล่าว 5,083 ไร่ มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และยังมีส่วนราชการอื่นอีกจํานวนมาก รวมถึงภาคประชาชนที่อยู่ตรงนั้น นายเนวินไม่ได้ครอบครองที่ดินทั้ง 5,083 ไร่ แต่มีหลายส่วนเข้าไปถือครอง มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อย มีโฉนดและไม่มีการแย่งการครอบครอง ดังนั้นการที่รฟท. อ้างสิทธิ์ก็ต้องไปฟ้องร้องและขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่าต้องการคุยกับนายเนวิน ตัวต่อตัวในส่วนนี้มองอย่างไร นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ เป็นเรื่องของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ส่วนที่ระบุว่า ถ้าไม่ได้พบนายเนวิน จะมาพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ที่ทําเนียบรัฐบาลนั้น ไม่ทราบ แต่เห็นจากข่าวว่าจะมา แต่จะมาเรื่องอะไรไม่ทราบ เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตน ส่วนจะติดต่อใครนั้นไม่ทราบ
เมื่อถามว่า เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของศาล แต่ในแง่สังคมอาจทําให้เข้าใจผิดได้ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า มีกระบวนการอะไรที่ดีกว่าศาล เมื่อมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน สิ่งที่จะทําให้ตรงได้คือกระบวนการยุติธรรม ศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดี ว่าการครอบครอง การได้เอกสารสิทธิของประชาชน และการเรียกร้องสิทธิของ รฟท. ใครถูกต้อง
เมื่อถามว่าหาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะเป็นตัวแทนออกไปรับหนังสือหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ ทำไมต้องมอบหมายตนไม่เข้าใจ เพราะยังไม่ทราบว่าจะมาประเด็นอะไร