‘วันนอร์’ รับก่อเหตุจชต.ถี่ยิบ จี้จนท.เร่งสอบปมใดแน่ เชื่อพูดคุยสันติสุขยังมีประโยชน์ เตรียมถกปลาย มิ.ย. เชื่อ สถานการณ์จะคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ทําเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ภายหลังเกิดเหตุรายวันว่า ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อย ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรอง ได้ตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไร ซึ่งรัฐบาลก็กําลังติดตามดูอยู่ โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแล ติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ นายสีศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน หวังว่าภายหลังการประชุม คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา เชื่อว่าน่าจะคลี่คลาย
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า การพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีประโยชน์อยู่ ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือ และความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยาก จะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งขณะนี้มีคณะเล็ก ไปเตรียมการเพื่อการพูดคุยล่วงหน้าแล้ว เพื่อวางกรอบของการพูดคุย
เมื่อถามว่า กลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย ได้ประชุมและวิเคราะห์ สถานการณ์กันก่อน แบ่งงานกันก่อน ว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้ แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆ สถานการณ์น่าจะคลี่คลาย