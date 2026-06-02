ทภ.1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ

ทภ.1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 รวมพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพน้อยที่ 1 พร้อมด้วยมวลชนมูลนิธิ ทภ.1 ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สังกัดกองทัพภาคที่ 1 ต่างมีความปลื้มปีติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
ทั้งนี้ หน่วยทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ได้พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดจนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดห้วงเดือนมิถุนายน 2569