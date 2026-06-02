สิริพงศ์ เผย 1-2 วันได้ข้อสรุป MRTA Shuttle Bus คลองบางไผ่ ยอมรับวิ่งทับ 4 สายทาง สั่งขบ.เร่งแก้

‘สิริพงศ์’ รับ MRTA Shuttle Bus รฟม.วิ่งทับ 4 สายทางผู้ให้บริการเดิม สั่ง ขบ.เร่งแก้ไข ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อไม่มีปัญหา แม้วิ่งทางเดียวกัน แต่เป็นรถคนละลักษณะ ชี้เป็นทางเลือกผู้โดยสาร ลั่น ไม่ยอมให้มีมาเฟีย
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวถึงกรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทดลองวิ่งรถบริการ MRTA Shuttle Bus บริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง เส้นทางคลองบางไผ้ จ.นนทบุรี วิ่งทับเส้นทางรถสองแถว ทำให้ผู้ประกอบการรถสองแถวออกมาร้องเรียนว่า กรณีนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เรื่องของชัตเติลบัสที่เป็นฟีดเดอร์ ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ให้บริการประชาชนกับการดำเนินการของเขาที่ดำเนินการมาเมื่อวานนี้ยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยปกติรถโดยสารที่วิ่งและเก็บค่าโดยสารจะต้องมีการขออนุญาต ขอสายทาง เพื่อดูว่าไปทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายเดิมหรือไม่ แต่จากข้อมูลที่ได้รับมาการวิ่งไปทับอยู่ทั้งหมด 4 สายทาง จากผู้บริการสองแถวเดิม กรมขนส่งทางบกได้เร่งหาแนวทางแก้ไขอยู่ มองว่าสามารถคลี่คลายได้ เพราะเป็นรถในลักษณะคนละแบบกัน เพียงแต่ต้องทำให้ครบถ้วนตามข้อกฎหมาย
เมื่อถามว่า หลายคนกังวลว่าอาจจะเป็นลักษณะของมาเฟียหรือไม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เราทำให้ครบถ้วนตามกฏหมาย เพราะต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแล ถ้าไม่ดำเนินการหน่วยงานที่กำกับดูแลก็จะถูกดำเนินการข้อหาละเว้น เพราะมีข้อกฎหมายอยู่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมาย ประเด็นที่ 2 ถ้ามีลักษณะมาเฟีย ไม่ยอม ต้องไม่มีมาเฟียเกิดขึ้น ต้องทำให้ถูกตามกฎหมาย ต้องไม่มีลักษณะของการไปคุกคาม ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
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ส่วนการพูดคุยจะมีขึ้นเมื่อไหร่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า น่าจะได้ผลสรุปภายใน 1-2 วันนี้ เมื่อวานนี้ให้กรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ไปแล้ว ภายในวันสองวันนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนและให้เป็นแนวทางว่าเป็นรถประเภทเดียวกันก็จริง แต่เป็นรถคนละลักษณะ ประเภทหนึ่งเป็นรถสองแถว กับอีกประเภทหนึ่งเป็นชัตเติลบัสติดแอร์ ซึ่งรูปแบบการให้บริการและค่าบริการก็ต่างกัน ทั้งหมดเป็นทางเลือกของผู้โดยสาร