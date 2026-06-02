สังคายนา คนขับรถแอพพ์ ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ-ตรวจประวัติอาชญากรรม หลังเหตุทำร้าย นทท.ญี่ปุ่น

สิริพงศ์ เตรียมเรียก ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันขนส่ง สังคยานาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะ-ตรวจประวัติอาชญากรรม หลังเกิดเหตุทำร้าย นทท.ชาวญี่ปุ่น
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 2 มิถุนยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดัง ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการ ซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชัน แต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด สวมคมนาคมได้ให้มีการรายงานผลดำเนินการ และการเยียวยาผู้เสียหาย ภายใน 1 เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่
ขณะเดียวกัน ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่ว เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไป ซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรม โดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะ และเพิ่มช่องทางออนดีมานในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกัน การให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรม กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการตรวจประวัติอาชญากรรม ก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่ 45 วัน แต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 1 วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที โดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดย สตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอ ซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันที
เมื่อถามถึงการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้น นายสิริพงศ์ ระบุว่า เป็นเรื่องของแอพพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยา ซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมด เพราะมีอีกหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคม พร้อมหลักฐานประกอบ