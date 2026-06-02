อภิสิทธิ์ จี้ แก้ปัญหาต้นตอพลังงาน ชี้ หากหมด ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ของแพงขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น

อภิสิทธิ์ จี้ซ้ำ แก้ปัญหาพลังงานที่ต้นเหตุ ชี้หากหมดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ของแพงขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ตลาดเช้าดินแดง เขตดินแดง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันหรือพลังงาน ทำไมไม่จัดการที่ต้นเหตุ วันนี้เป็นวันที่สองที่เปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แต่ถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อย ๆ และ 4 เดือนผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเงินกู้มาถึง 100,000 ล้านบาท และปัจจุบันยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่น และยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงเรื่องภาษีสรรพสามิตเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่รัฐบาลจะช่วยลดต้นทุน
โดยในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ในการประชุมสภาฯจะมีการอภิปรายเรื่อง พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ก็จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ ขึ้นมาอภิปราย ติดตามตรวจสอบ
เมื่อถามกรณี โครงการ TH-AI Passport นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จริง ๆ ตอนนี้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางแล้ว เราก็พยายามที่จะเรียกร้องรัฐบาลว่า คิดว่าโครงการงบกว่า 1,600 ล้านบาทคุ้มค่าจริงหรือไม่ และสิ่งที่พูดเพิ่มเติมลักษณะของโครงการที่อ้างเรื่องของเทคโนโลยี บางโครงการมีปัญหาในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)หรือกระทรวงศึกษาธิการ ต้องตั้งคำถามว่า ทำไมไม่ไปจัดการโครงการเหล่านั้น จะได้ไม่ต้องมากู้เงินเพื่อให้เป็นภาระลูกหลาน