‘ไชยชนก’ มั่นใจ เอกสารสิทธิ์เขากระโดง ไม่ติดใจฟ้อง ‘เสรีพิศุทธ์’ ปมบุกรุก
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่บุกรุกเขากระโดง ที่ จ.บุรีรัมย์ บริเวณหน้าบ้านพักของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นบิดาว่า เรามีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านอยู่แล้ว ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษ
เมื่อถามว่า มองการเดินทางไปของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์อย่างไร นายไชยชนกกล่าวว่า ในส่วนของเขากระโดง เราก็มองว่าจุดยืนยังเหมือนเดิม คือเรามั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มี ไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์ของครอบครัวตน แต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านที่ถูกกล่าวหาด้วย จุดยืนของเรายังเหมือนเดิม ส่วนเรื่องอื่นไม่มีผล
เมื่อถามว่า มองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ตนมองได้สองมุม ในมุมหนึ่งท่านอาจเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริง และอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในเรื่องที่เป็นเกมการเมือง ตนก็ไม่อาจทราบได้ พร้อมย้ำว่าจุดยืนของเรายังเหมือนเดิม
ส่วนจะมีการดำเนินคดีในเรื่องการบุกรุกหรือไม่นั้น นายไชยชนกกล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้ แต่ขึ้นอยู่กับท่านอื่นที่ถูกบุกรุกว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไร แต่ตนไม่ได้พูดถึงการดำเนินการใดๆ
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับนายเนวินหรือไม่ นาไชยชนกกล่าวว่า มีการพูดถึงนิดหน่อย แค่เรื่องที่มีคนไปโผล่ที่หน้าบ้าน แต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญ