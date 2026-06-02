รักชนก นำกมธ.งบ หารือประกันสังคม จี้ปมงบการเงิน-ปัญหาแอพพ์ ชวนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ด

‘ไอซ์ รักชนก’ นำทีม กมธ.งบประมาณ ลุยตรวจสอบ ‘ประกันสังคม’ ชวนคนอยากได้ปฏิทินมาเลือก ‘พนัส ไทยล้วน’ เยอะๆ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือกับผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ว่าอยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด ไม่ว่าจะแนวคิดทางนโยบายจะเป็นเช่นใดก็ตาม เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคม
น.ส.รักชนกกล่าวพร้อมหัวเราะถึง “นโยบายปฏิทินประกันสังคม” ที่กำลังถูกพูดถึงในช่วงหาเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่า หากผู้ประกันตนต้องการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ก็ขอให้รีบลงทะเบียนและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
“ดิฉันก็รณรงค์ให้ผู้ประกันตนทุกคนทุกท่าน ถ้าท่านอยากได้ปฏิทิน ก็ลงทะเบียนเลือกตั้งกันเยอะๆ แล้วก็เลือกคุณพนัส ไทยล้วน กันมาให้ถล่มทลาย แล้วเราก็จะได้กลับมาทำปฏิทินกันอีกครั้งหนึ่ง” น.ส.รักชนก กล่าว
อย่างไรก็ตาม น.ส.รักชนกกล่าวว่า แม้ผู้ประกันตนบางส่วนอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ก็ยังควรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเช่นกัน โดยสามารถเลือกผู้สมัครที่มีแนวคิดและนโยบายตรงกับความต้องการของตนเองได้ ถ้าใครที่ไม่อยากได้ปฏิทิน ท่านก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง แล้วก็ลงทะเบียนมาเพื่อเลือกคนที่ไม่เอาปฏิทิน ดังนั้น ตนก็รณรงค์ทั้ง 2 ฝั่ง เพราะทุกคนมีสิทธิเลือกนโยบายที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งการแข่งขันกันด้วยนโยบายเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย ผู้สมัครแต่ละฝ่ายสามารถนำเสนอแนวทางการบริหารกองทุนประกันสังคมในแบบของตนเอง เพื่อให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ตัดสินใจ
น.ส.รักชนกกล่าวอีกว่า สิ่งที่น่ายินดีคือการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากกว่าที่ผ่านมา โดยต้องขอบคุณภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ช่วยกันรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
“รอบที่แล้ว ผู้ประกันตนในระบบมีประมาณ 24 ล้านคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 15 ล้านคน แต่คนที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิจริงๆ ไม่ถึง 100,000 คน หรือไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ ดังนั้น รอบนี้เราอยากเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้น” น.ส.รักชนกกล่าว
นอกจากนี้ น.ส.รักชนกยังกล่าวถึงงบประมาณเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่า มีการตั้งงบประมาณเอาไว้เกือบ 300 ล้านบาท และเข้าใจว่ามีงบที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ภาพรวมอีกหลัก 300 หรือ 400 ล้านบาท แต่ดูเหมือนว่าการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งจะเป็นภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมรณรงค์กันเองมากกว่าที่สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รณรงค์ และวันนี้จากที่อ่านคอมเมนต์มีผู้ประกันตนหลายคนพบปัญหาในการลงทะเบียน กรอกชื่อไม่ได้ เราก็อยากรู้ว่ามันติดขัดประการใด และอีกอย่างหนึ่งคือจะอำนวยความสะดวกให้บอร์ดนายจ้างลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นอย่างไร
น.ส.รักชนก ระบุว่า ในฐานะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ อยากเห็นสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างจริงจัง โดยอย่างน้อยควรมีผู้ลงทะเบียนและออกมาใช้สิทธิในระดับ 5-10% ก่อนที่จะขยับไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคต จริงๆ แล้วควรจะมีคนมาใช้สิทธิถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ แต่ก็เข้าใจว่าต้องค่อยๆ ทำไปทีละขั้น ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำนักงานประกันสังคมในการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ประกันตนและนายจ้าง
สำหรับการเข้าพบผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ น.ส.รักชนกระบุว่า คณะกรรมาธิการมีประเด็นสำคัญที่จะติดตาม 3 เรื่อง ได้แก่ 1.กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่แสดงความเห็นกับงบการเงินประกันสังคมเพราะเอกจากการชี้แจงล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็ยังตามหางบประมาณของตัวเองไม่เจอทั้งหมด เราจึงต้องมาติดตามว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ การแก้ไขในระบบหรือการแก้ไขตัวเลขหรือการตามหาทรัพย์สินมาเติมเต็มจะเป็นอย่างไร 2.ปัญหาระบบแอพพลิเคชั่พประกันสังคมที่ผู้ประกันตนจำนวนมากยังไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นการคลอดบุตร ว่างงาน เงินชราภาพ ก็ยังไม่ได้ ซึ่งเกิดจากสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ 850 ล้านบาท ในการจัดทำ web app นั้นทุจริตตั้งแต่เริ่ม สุดท้ายก็ทำผิดกับผู้ประกันตนจริงๆ ทำให้เบิกเงินตามสิทธิไม่ได้ ดังนั้น เราจึงมาติดตามว่าไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร และ 3.ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม นอกจากนี้ หากพบโครงการใช้งบประมาณที่มีลักษณะส่อไปในทางล็อกสเปก หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ก็จะติดตามตรวจสอบอย่างเต็มที่
“ถ้าเป็นงบประมาณที่ส่อเค้าในการล็อกสเปก หรือมีกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์ ก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องติดตามตรวจสอบให้ถึงรากถึงโคน” น.ส.รักชนกกล่าว
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีการมาตรวจสอบที่สำนักงานประกันสังคมเป็นที่แรก น.ส.รักชนกกล่าวว่า จริงๆ มีการตั้งใจลงพื้นที่ไป 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ คือสำนักงานประกันสังคม สตง. สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง โดยพยายามไล่เก็บประเด็นที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อสมัยที่แล้ว ซึ่งการติดตามงบประมาณประกันสังคมนั้นก็เป็นเรื่องที่ตนทำมาตลอด แต่ไม่ได้อยากเอาเรื่องของตนมาเป็นประเด็นหลัก แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่กรรมาธิการเห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลงพื้นที่ของเราในวันนี้
ถามย้ำว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่ น.ส.รักชนกกล่าวว่า จริงๆ ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน แต่ขอความร่วมมือแล้วไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากกว่า คิดว่าครั้งนี้เปิดสภาชุดใหม่มาแล้ว