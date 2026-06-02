ชัยวัฒน์ สับไทยช่วยไทยพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจแค่วันช็อต จี้รัฐแก้โครงสร้างระยะยาว

ชัยวัฒน์ สับไทยช่วยไทยพลัส แค่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันช็อต ซัด บทเรียนตั้งแต่ยุค ‘ลุงตู่-ดิจิทัลวอลเล็ต’ แจกเงินภาษี แต่จีดีพียังโตต่ำ จี้ ‘รัฐบาล’ หันมาแก้โครงสร้างระยะยาว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส ว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันช็อต คือกระตุ้นแล้วหมดไป ไม่ได้เหลืออะไรไว้ แล้วไม่ได้สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ที่ผ่านมา เราเห็นการกระตุ้นในลักษณะนี้มาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท มีการแจกคนละครึ่ง คนละครึ่งพลัส อะไรต่างๆ แต่อย่างที่เราเห็น เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังโตต่ำ
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น ตนคิดว่าการกระตุ้นระยะสั้นก็อาจจะจำเป็น แต่มันควรจะเป็นการกระตุ้นระยะสั้นที่ตรงเป้ามากกว่านี้ แต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า ว่าเราจะสร้างรายได้ให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นได้อย่างไร การกระตุ้นโดยการเอาภาษี ซึ่งคือเงินของประชาชนมาแจกให้กับประชาชน มันไม่ได้ช่วยให้รายได้ของประชาชนและรายได้ของคนไทยเติบโตขึ้น เป็นสิ่งที่อยากจะฝากบอกรัฐบาลให้คิดถึงระยะยาว ว่าจะทำอย่างไรให้รายได้ของคนไทยเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนมากกว่า