กมธ.การเมือง ส.ว. จ่อเชิญตัวแทนพรรคการเมือง พบปธ.ศาลรธน. 19 มิ.ย. เปิดประตูบานแรกทำรธน.

‘กมธ.การเมือง วุฒิสภา’ จ่อเชิญตัวแทนพรรคการเมือง เข้าพบประธานศาล รธน. 19 มิ.ย.นี้ หวังเปิดประตูบานแรก เพื่อเป็นทางออก ไม่จำกัดการมีส่วนร่วมของ ปชช. ทำ รธน.ใหม่
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชนน เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาแถลงว่า กมธ.เตรียมเข้าพบนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. หลังจากทำหนังสือขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีข้อถกเถียง ตั้งแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 รอบที่ผ่านมาว่ามีคูหาเลือกตั้งได้หรือไม่ ทั้งนี้ จะทำหนังสือเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้ร่วมเข้าไปหารือพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นการหาทางออกและความชัดเจนร่วมกัน
นายนรเศรษฐ์กล่าวต่อว่า ที่มีประเด็นถกเถียงกันว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้โดยตรง จะสามารถกำหนดวิธีให้เลือกทางอ้อม หรือมีคูหาได้หรือไม่ ซึ่ง กมธ.อยากหาความชัดเจน และนำไปพูดคุยยต่อในชั้น กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าจะทำให้หาฉันทามติได้ง่ายกว่าการพูดคุยต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
“การเข้าหารือดังกล่าวถือเป็นประตูบานแรก ที่ต้องพิจาณาร่วมกันว่ามีขอบเขตอย่างไร หากมีคนต้องการคำวินิจฉัย และยื่นคำร้องต่อศาล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัย ต้องรอเพื่อให้ชัดเจน อย่างน้อยได้ทำเต็มที่เพื่อการันตีการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อให้เกิดความชอบธรรม มากกว่าที่จะตีความหรือกลัวไปก่อน และนำไปสู่การจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชน” นายนรเศรษฐ์กล่าว