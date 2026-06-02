ชัยชนะ แฉอีก ร้านยำ เงินหมุน 400 ล้าน ส่อเชื่อมโยง เว็บพนันออนไลน์ เตรียมส่งข้อมูลให้กมธ.ปปง.ตรวจสอบ

ชัยชนะ แฉอีก ร้านยำ เงินหมุน 400 ล้าน ส่อเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ เตรียมส่งข้อมูลให้กมธ.ปปง.ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคใต้ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขายอาหารประเภทยำ แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท ว่า จากข้อมูลที่ได้รับและการตรวจสอบเบื้องต้น พบข้อสงสัยว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์
โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมพบข้อเท็จจริงหลายประการที่สอดคล้องกับข้อสงสัยเดิมว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการร้านอาหาร แต่เปิดบริษัทมาเพื่อเป็นช่องทางรองรับธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับฝาก-ถอนเงิน หรือทำหน้าที่เป็น Payment ให้กับเครือข่ายดังกล่าว
“ข้อมูลทางลับที่ได้รับมา มีรายละเอียดส่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทดังกล่าวกับธุรกรรมเว็บไซต์พนันออนไลน์ ผมจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลที่ได้รับยังพบว่า บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง 100,000 บาท และมีผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 คือ นางสาว ช. โดยข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า นางสาว ช. ได้รับการประสานจากบุคคลต่างชาติชาวสิงคโปร์ เพื่อให้ดำเนินการเปิดบัญชีและดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนจำนวนมากผิดปกติ แต่ยังเป็นประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์และการฟอกเงิน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและโปร่งใส เพื่อให้สังคมได้รับคำตอบที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ธุรกิจบังหน้าเป็นช่องทางกระทำความผิดทางการเงินในอนาคต