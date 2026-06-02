ครม.ไฟเขียวให้กองทุนฟื้นฟูฯ โอนเงินเพิ่ม 1.8 หมื่นล้าน ทยอยใช้หนี้ FIDF 1 – FIDF 3

ครม. ไฟเขียวให้กองทุนฟื้นฟูฯ โอนเงินเพิ่ม 1.8 หมื่นล้านบาท ทยอยใช้หนี้ FIDF 1 และ FIDF 3
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)โอนเงินเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (บัญชีสะสมฯ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม จำนวน 18,000 ล้านบาท
โดยให้ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ ตามที่กองทุนฯ เสนอมา ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ
น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับการโอน ชำระคืนเพิ่มเติม จำนวน 18,000 ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่กองทุนฯ ได้รับจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) จำนวน 17,980 ล้านบาท รวมกับสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนฯ อีกจำนวน 20 ล้านบาท และมียอดหนี้คงค้าง (เฉพาะเงินต้น) ณ วันที่ 31 มี.ค.2569 คงเหลือ 478,177 ล้านบาท
ทั้งนี้ครม. เคยมีมติอนุมัติให้ โอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 มาแล้ว รวม 27 ครั้ง ในปีงบฯ 2546 – 2569 วงเงินรวมทั้งสิ้น 279,042 ล้านบาท
โดยครั้งล่าสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครม.มีมติ (2 ธ.ค. 68)อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสมฯ เป็นเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท ตามปริมาณสภาพคล่องของกองทุนฯ