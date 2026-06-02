บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อลงทะเบียนใหม่ใน 1 เดือน รายได้ทั้งปีต้องไม่เกินแสน นักศึกษาหมดสิทธิ

ครม.ไฟเขียว เตรียมเคลียร์ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คาดเริ่มภายใน 1 เดือน
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 2 มิถุนายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้าดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ เบื้องต้นหลักเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมา เช่น รายได้ทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาท แต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเป็นหลัก แต่คาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะมีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นมากขึ้น
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับกรอบเวลาการดำเนินงาน คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายในประมาณ 1 เดือนหลังจากนี้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ ส่วนรายละเอียดอย่างเป็นทางการยังต้องรอการชี้แจงจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง