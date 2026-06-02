‘บิ๊กดุลย์’ ใช้วันเกิดเรียบง่าย ไม่รับดอกไม้-เค้ก เลือกตอบแทนสังคม โทรหาแม่ มอบทุนเด็ก เลี้ยงอาหารบุคลากรแพทย์และผู้พิการ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง โดยระบุว่า ขอไม่รับดอกไม้ ไม่รับเค้กวันเกิด และไม่จัดให้มีการอวยพรเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องการใช้วันสำคัญดังกล่าวอย่างเรียบง่ายตามแนวทางที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยพล.ท.อดุลย์ ระบุว่า กิจกรรมที่เลือกทำในวันเกิดประกอบด้วยการโทรศัพท์พูดคุยกับมารดาเพื่อรำลึกถึงผู้ให้กำเนิด การมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก การเลี้ยงอาหารบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทุ่มเทดูแลผู้ป่วยมาตลอดทั้งปี ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้พิการในมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการดูแลผู้พิการ ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
พล.ท.อดุลย์ ยังสะท้อนมุมมองต่อวันเกิดว่า ไม่ใช่วันที่จะขอรับสิ่งใดเป็นพิเศษ แต่เป็นวันที่ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด ได้แบ่งปันโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และได้ตอบแทนสังคมในแบบที่ตนเองสามารถทำได้ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นความสุขที่มีคุณค่ามากที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าตัวยังได้กล่าวขอบคุณทุกความปรารถนาดีที่มีให้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะใช้วันสำคัญของชีวิตเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการส่งต่อความสุขและแบ่งปันสิ่งดีงามแก่ผู้อื่นต่อไป