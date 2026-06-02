พัฒนา จ่อยกระดับมาตรการ ผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย หลังพบเด็กอายุ 15 พฤติกรรมติดยาซ้ำซาก

“พัฒนา“ จ่อยกระดับ มาตรการผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย หลังพบเด็กอายุ 15 ปี มีพฤติกรรมติดยาซ้ำซาก ขอชาวบ้านสแกนเข้ม ปูพรมตรวจสารเสพติด หากพบคน “ตาลอย-พูดไม่รู้เรื่อง” แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วน !
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กอายุ 15 ปี กระทำชำเรามารดา จ.ชัยภูมิ จะมาตรการในการตรวจสอบสารเสพติดวัยรุ่นในพื้นที่อย่างไรหลังจากนี้ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดูแลในเชิงรุกกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสกรีนพื้นที่ตามขั้นตอน ซึ่งเป็นมาตรการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่หากพื้นที่ใดต้องการให้เข้าไปตรวจเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมายังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสาธารณสุข เพื่อที่จะร่วมกันเข้าดูแล
เมื่อถามว่า ระบบเฝ้าระวังเหมือนจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่ทันต่อสถานการณ์ นายพัฒนา กล่าวว่า เรื่องการควบคุมและเฝ้าระวังได้ทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ แต่ต้องอาศัยชุมชนในการดูแล หากคนไหนที่มีอาการตาลอย หรือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง หากคนในชุมชนเห็นว่ามีบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ ขอแจ้งเข้ามาเพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เมื่อถามว่า กรมสุขภาพจิตได้ดูแลสภาพจิตใจของมารดา อย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า ได้สั่งการไปแล้วว่าให้สหวิชาชีพ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลคนในชุมชนร่วมกับผู้เสียหาย หรือคนในชุมชนที่อาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับอสม.และอาสาสมัครต่าง ๆ
เมื่อถามว่า มีการรายงานมาหรือไม่ว่าในระหว่างเด็กอายุ 15 ปี เข้ารับการบำบัดมีพฤติกรรมเช่นไร นายพัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานเข้ามา และกำลังพิจารณาในเรื่องมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ยังคงมีความจำเป็น เพราะผู้เสพเมื่อได้รับการบำบัดแล้วมีพฤติกรรมซ้ำ ๆ ก็อาจจะต้องมีการหารือพิจารณา ที่อาจจะต้องมีการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น บำบัดและไม่เสพซ้ำ ถือเป็นปัญหาค่อนข้างเรื้อรัง และทำให้ประชาชนในชุมชน มีความวิตกกังวล และอาจจะเป็นอันตรายได้