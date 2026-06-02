อนุทิน ชี้ เสรีพิศุทธ์ บุกบ้านเนวินทวงคืน เขากระโดง เป็นสิทธิทำตามที่เชื่อ ระบุ คำพิพากษาไม่มีใครฝ่าฝืนได้

“อนุทิน” ลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลัง “เสรีพิศุทธ์” บุกบ้านเนวินทวงคืนเขากระโดง มองเป็นสิทธิทำตามที่เชื่อ ชี้คำพิพากษาศาลผูกพันเป็นรายแปลงทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครฝ่าฝืนได้ บอก รฟท. ต้องฟ้องเอง
เมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดี เรื่องฮั้วส.ว. ก็ดี ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว คำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้
เมื่อถามว่า กระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้า เรื่องของการทวงคืน ทีละแปลงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคม ส่วนของกระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน ก็ได้มีการรายงานมาโดยตลอด ไม่ได้ผูกพัน คำพิพากษา ที่คนบางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำ ให้สาธารณะได้เชื่อถือ
“คำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลง ซึ่งคำ พิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้อง การรถไฟให้ออกโฉนด แล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนด แล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่ การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไป ซึ่งดำเนินการอยู่ และศาล ได้มีคำวินิจฉัย ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาด” นายอนุทิน กล่าว