กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569
กิจกรรมถวายพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี จากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 6 ตัว และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล กองทัพบก พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดห้วงเดือนมิถุนายน อาทิ การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 49 รูป ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2569 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และเข้าปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมวินัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2569 ตลอดจนการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 49 นาย ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2569 ณ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ทั้งนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่หน่วยงานในพื้นที่ได้จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน