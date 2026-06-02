อนุทิน ย้ำยึดเกณฑ์คลัง ทบทวนสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยันให้ความเป็นธรรม สยบดราม่าจนไม่จริง

‘นายกฯ’ ชี้ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ มีหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังอยู่แล้ว ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายหลังเกิดดราม่า ‘จนไม่จริง’ เผยเรียกรองนายกฯ-หน่วยงานถกเช้านี้ เพียงกำชับเรื่องการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงประชาชน
เมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะมีกำชับในส่วนหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่า มีหลักเกณฑ์อยู่ เป็นหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดูแลอยู่ ซึ่งตนไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติม ย้ำว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่มีการเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงาน รวมถึงผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพบได้สั่งการ หรือกำชับอะไรเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนเดินทางไปต่างประเทศ 2 สัปดาห์ และมีเรื่องงบประมาณที่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมาสรุปรายละเอียดให้กับรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกังวลใดเป็นพิเศษ ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณ ซึ่งปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเพียง 7 พันล้านบาท ซึ่งก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างจำกัด จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และกระจายไปให้ถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด