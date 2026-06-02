นายกฯ ห่วงเกษตรกร สั่งเจรจามาเลย์ด่วน หลังคุมเข้มนำเข้ากุ้งไทย

นายกฯ สั่ง พณ.-กษ.เจรจามาเลย์ หลังประกาศมาตรการคุมนำเข้ากุ้งไทย เร่ง ช่วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง-เปิดตลาดระบายสินค้า
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้สั่งการใน ครม. ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เร่งเจรจากับมาเลเซียที่ประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา
โดยมอบหมายให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซีย เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้า และไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพัง และสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำ ดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้น และเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
น.ส.รัชดากล่าวว่า นายกฯมีความห่วงใยเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง และเห็นว่าต้องเร่งดำเนินการทันที เพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และชาวประมง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมาก หากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ จะกระทบราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย และจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียว เพราะอุตสาหกรรมกุ้ง เชื่อมโยงทั้งฟาร์ม ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และแรงงานจำนวนมาก ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็ว ชัด และมีมาตรการรองรับเป็นรูปธรรม