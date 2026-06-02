รักชนก แจงแล้ว หลังวิจารณ์งบ THACCA ย้ำ เรื่องสนับสนุนศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูก

‘รักชนก’ เปิดปากแจงครั้งแรก หลังวิจารณ์เดือด THACCA ให้งบสนับสนุนเลือกข้างฝ่ายการเมือง ปัดให้เหตุผลเพิ่ม อ้าง อธิบายสั้นไม่ได้ เรื่องนี้ต้องคุยยาว 40 นาที
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่สำนักงานประกันสังคม นางสาวรักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ในโครงการ THACCA เลือกข้างสนับสนุนการเมือง ว่า เรื่องนี้อธิบายสั้นไม่ได้ อยากไปออกรายการและนั่งคุยถึงแนวคิดมากกว่า โดยเรื่องสนับสนุนงานศิลปะไม่มีผิด ไม่มีถูก การอธิบายว่าหลักคิดหรือหลักการของเราเป็นอย่างไรนั้น ตนมองว่ามันอธิบายสั้นๆ ไม่ได้ คงต้องใช้เวลากว่า 40 นาทีเพื่อให้เห็นภาพ เพราะต้องยกตัวอย่าง และอธิบายว่าหลักการในการออกนโยบายควรจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามถึง กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เข้าใจในงานศิลปะมากพอ จนนำการเมืองเข้าไปใส่ทำให้เรื่องบานปลายนั้น นางสาวรักชนกกล่าวว่า ไม่รู้ใครว่าแต่เรื่องหลักการในการบริหารงบประมาณหรือการออกนโยบาย คิดว่าตนเข้าใจเป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นางสาวรักชนกได้ตอบคำถามแบบเป็นทางการ