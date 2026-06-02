นายกฯ สั่ง พณ.เร่งเจรจาภาษีสหรัฐ ก่อนสิ้นสุดอัตราเดิม 24 ก.ค.นี้ ย้ำยึดประโยชน์ประเทศ ป้องส่งออกไทย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการในที่ประชุมครม.ให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกา ให้ได้ข้อสรุป ก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลง คาดว่าอยู่ในช่วงวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากสหรัฐ ได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียน และประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มาก
นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกฯกำชับว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ภาคส่งออก ผู้ประกอบการ เกษตรกร และแรงงานไทยทั้งระบบ จึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบคอบ ยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียจังหวะในการค้าโลก ทุกหน่วยต้องเร่งทำงาน เพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ ได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุด
นางสาวรัชดา กล่าวว่า นางศุภจี ได้ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริกา ร่วมกับรมว.อุตสาหกรรม ผู้แทนการค้าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐ และปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดทิศทางการเจรจา ประเด็นที่ติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทย–สหรัฐฯ (ART )เพื่อหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์ของทั้งสองประเทศ และเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลไต่สวนตามมาตรา 301 ของสหรัฐฯ รวมถึงหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ แสดงท่าทีชัดว่าต้องการให้ไทยเร่งสรุป ART และเห็นความจริงใจของไทยในการปรับสมดุลทางการค้า โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เจรจาต่อเนื่องทั้งระดับนโยบายและระดับเทคนิค