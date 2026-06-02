นายกฯ เตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิ.ย.นี้ ถก AFF 2026 ต่อยอดการลงทุน-โลจิสติกส์-พลังงาน

“นายกฯ”เตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิ.ย.นี้ ถก AFF 2026 ต่อยอดการค้าการลงทุน-โลจิสติกส์-พลังงาน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับ นายโต เลิม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้ตอบรับคำเชิญเดินทางเยือนกรุงฮานอย พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค ASEAN Future Forum (AFF 2026) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ จึงขอให้แต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูในส่วนงานของตัวเอง ว่ามีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนาม ที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า ส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงโลจิสติกส์ พลังงานสะอาด ความมั่นคงทางอาหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญอย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสาร หรือการประชุม แต่ต้องแปลงเป็นแผนงาน โครงการ และเกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้ ขอให้ทุกกระทรวงช่วยกันเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง