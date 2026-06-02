ครม. เห็นชอบแนวทาง-ปฏิทินโอนงบประมาณ 69 เตรียมนำร่างทูลเกล้าฯ 15 ก.ค.นี้

ครม. เห็นชอบแนวทางโอนงบฯ 69-ปฏิทินการโอนงบประมาณฯ นำร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ ขึ้นทูลเกล้า 15 ก.ค.นี้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.รายจ่ายประจำ รายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 69 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง หรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้
2. รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย รายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคา ประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 69 ,รายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคา ประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 69 ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น และสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้
3.รายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่า สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ 2569
ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานดำเนินการเอง รายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาผลการซื้อหรือจ้างฯ และงบประมาณเหลือจ่ายของรายจ่ายลงทุนที่ยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งรายการที่มีความสำคัญสูง หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า สำหรับปฏิทินการโอนงบประมาณฯ มีดังนี้ วันที่ 5 มิ.ย. 69 หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดการโอนฯเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งให้สำนักงบประมาณ จากนั้นวันที่ 16 มิ.ย. 69 สำนักงบประมาณ เสนอ ครม.พิจารณารายละเอียดการโอนฯ วันที่ 25 มิ.ย. 69 สภาผู้แทนฯ พิจารณาวาระ 1 วันที่ 2 ก.ค. 69 สภาผู้แทนฯ พิจารณาวาระ 2 – 3 วันที่ 6 ก.ค. 69 วุฒิสภาพิจารณา และนำร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯขึ้นทูลเกล้าฯวันที่ 15 ก.ค. 69