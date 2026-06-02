ครม.ไฟเขียว รายละเอียดงบ ปี’70 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท จัดสรรท้องถิ่น 3.9 แสนล้าน

ครม.ไฟเขียว รายละเอียดงบฯ ปี 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท จัดสรรให้ท้องถิ่นกว่า 3.9 แสนล้านบาท
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของหน่วยรับงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความพร้อม ความคุ้มค่า ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ สถานะด้านการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม
มีรายละเอียด ดังนี้ 1.วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 3,788,000 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน 2,786,367.1363 ล้านบาท
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 71,038.0403 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน 789,171.5383 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 151,520 ล้านบาท
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จำนวน 3,788,000 ล้านบาท จำแนกเป็น 8 กลุ่มงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 12 รายการ, งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ, งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ, งบประมาณรายจ่ายบุคลากร, งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน, งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ, งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง, งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย และนโยบายรัฐบาล (จำนวน 1,503,088.7746 ล้านบาท) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง, ด้านสังคมด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการบริหารภาครัฐ และการปฏิรูปกฎหมาย รวมถึง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลย์และพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการภาครัฐและรายการดำเนินการภาครัฐ
3.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 394,966.5942 ล้านบาท