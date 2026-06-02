ครม. อนุมัติ เพิ่มหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับเทรนด์สุขภาพโลก

ครม. อนุมัติร่างกฎหมาย เพิ่มหลักสูตร “สาธารณสุขศาสตร์” รับเทรนด์สุขภาพโลก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ เพื่อยกระดับและรองรับการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศ
โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าว เป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญา อักษรย่อ และสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ กำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อ โดยในระดับปริญญาเอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” อักษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” ส่วนในระดับปริญญาโท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.” และในระดับปริญญาตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.” พร้อมทั้งกำหนดสีประจำสาขาวิชา เป็นสีชมพูอมส้ม ที่เป็นสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การอนุมัติเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพป้อนสู่พื้นที่และสังคมไทยในวงกว้าง โดยหลังจากนี้ คณะรัฐมนตรีจะดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป