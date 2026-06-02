เริ่ม 1 เม.ย.70 ครม.ไฟเขียวร่าง MOC แรงงานไทยไปญี่ปุ่น ย้ายงาน-เปลี่ยนนายจ้างได้

ครม. ไฟเขียว ร่าง MOC พัฒนาแรงงานไทย ไปญี่ปุ่นระบบใหม่ “ESD” เพิ่มทักษะ-คุ้มครองสิทธิ-เปลี่ยนนายจ้างได้ เริ่ม 1 เม.ย. 2570
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ ร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะ (MOC) ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น โดยให้ปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้ลงนาม เพื่อรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ “ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะ” (ESD) ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.2570 โดยร่าง MOC ฉบับนี้ มีอายุบังคับใช้ 5 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 5 ปี โดยไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า ร่างฯจะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทย ในการยกระดับพัฒนาทักษะแรงงานให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะ หมายเลข 1 ผ่านการทำงานในญี่ปุ่น 3 ปี และได้รับสิทธิและการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่น ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกเอาเปรียบ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะขยายตลาดแรงงาน ยกระดับสิทธิประโยชน์ของคนไทยในญี่ปุ่นให้ได้รับความเป็นธรรม และนำทักษะกลับมาพัฒนาประเทศ ขณะที่เงื่อนไขมีความยืดหยุ่น โดยอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงาน หรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทย ดูแลแรงงานและครอบครัว เดินทางกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดโครงการ