ทอ.สุดเจ๋ง ทดสอบ ‘ยิงจรวดอากาศจากโดรน’ สำเร็จครั้งแรก ลุยพัฒนารับมือภัยคุกคามในอนาคต

ทอ.สุดเจ๋ง ทดสอบ ‘ยิงจรวดอากาศจากโดรน’ สำเร็จครั้งแรก ลุยพัฒนาอาวุธ AI-เลเซอร์ รับมือภัยคุกคามในอนาคต
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน กองทัพอากาศ(ทอ.) โดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมมือกับบริษัท NAC Drone ดำเนินการทดสอบการยิงจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้วจากโดรน ซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับจรวดอากาศขนาด 2.75 นิ้ว ถือเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้ และถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพหลายประเทศทั่วโลก โดยครั้งนี้ กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้พัฒนาชุดควบคุมการยิง ออกแบบท่อยิง และดัดแปลงระบบต่างๆ ให้สามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการทดสอบปรากฏว่า จรวดสามารถยิงออกจากแท่นยิงได้ตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ตัวโดรนยังคงรักษาเสถียรภาพการบิน ไม่เกิดอาการเสียการทรงตัวหรือสูญเสียการควบคุมแต่อย่างใด สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมและการพัฒนาระบบอาวุธของบุคลากรไทยที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จครั้งนี้นอกจากจะเป็น “ครั้งแรกของประเทศไทย” ในการยิงจรวดอากาศจากโดรนแล้ว ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศในอนาคต
แหล่งข่าวจากกองทัพอากาศ กล่าวว่า แผนงานในระยะต่อไปจะมุ่งพัฒนาระบบอาวุธให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งการติดตั้งชุดนำวิถีกับจรวดที่ยิงจากโดรน การพัฒนาเครื่องยิงเลเซอร์ รวมถึงการสร้างแท่นปืนอัจฉริยะที่มีระบบควบคุมการยิงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับรูปแบบการรบยุคใหม่ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่า การพัฒนาอาวุธและระบบสนับสนุนการรบจากโดรนกำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อกำลังพล เพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความสำเร็จของกองทัพอากาศในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ